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Milan, Amorim incassa il primo sì: scelto l’erede di Leao

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I rossoneri potrebbero presto abbracciare un nuovo volto: ecco di chi si tratta e quello che sta succedendo a Milanello. 

Ormai è tutto pronto per la firma di Ruben Amorim con il Milan. Il 41enne originario di Lisbona prenderà dunque il posto di Max Allegri alla guida dei rossoneri: una scelta inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa quando sembravano altri i nomi caldi per la panchina del Diavolo.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Amorim, intanto, è già al lavoro e – secondo quanto riportato da ‘Record’ – avrebbe già incassato il primo da Pedro Gonçalves, centrocampista offensivo classe ’98 legato allo Sporting Lisbona da un contratto in scadenza nel 2030. Gonçalves, che può essere impiegato come esterno offensivo sia di destra che di sinistra, andrebbe a prendere il posto di Leao, ormai diretto verso l’addio: lo Sporting Lisbona potrebbe liberare il calciatore per circa 30 milioni di euro e la dirigenza del Milan è pronta ad accelerare per chiudere l’affare.

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