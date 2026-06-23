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Infortunio Koné, il Sassuolo corre ai ripari: idea Brescianini dalla Fiorentina

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Il grave infortunio che ha colpito Ismael Koné ai mondiali con il Canada ha scosso tutti i tifosi con il Sassuolo che dovrà fare i conti con l’assenza del suo centrocampista per gran parte della prossima stagione.

Marco Brescianini
Brescianini nel mirino del Sassuolo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il rientro del calciatore canadese in campo è previsto per il 2027 con la società neroverde che si starebbe già guardando attorno per cercare un sostituto all’altezza da regalare ad Alberto Aquilani per la prossima stagione.

Stando a quanto affermato da Fiorentinauno.com il Sassuolo starebbe pensando a Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina che rischia di trovare poco spazio agli ordini di Fabio Grosso in vista della prossima stagione. L’ex Milan potrebbe rappresentare una soluzione di qualità e quantità in mezzo al campo per Aquilani. Un affare che potrebbe chiudersi positivamente in prestito con diritto di riscatto.

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