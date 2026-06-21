Allegri-Napoli, ci siamo: spunta una data importante

Aggiornamenti importanti sull’imminente matrimonio tra il tecnico livornese e la società partenopea, i dettagli.

Ancora qualche giorno e Massimiliano Allegri firmerà il suo nuovo contratto con il Napoli. L’allenatore livornese, reduce dalla deludente stagione al Milan e dal quinto posto che ha escluso i rossoneri dalla prossima Champions League, prenderà dunque il posto di Antonio Conte sulla panchina del club partenopeo.

Prima, però, va risolto il contratto tra Allegri e il Milan e proprio in tal senso spuntano dettagli importanti. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, tra lunedì 22 e martedì 23 giugno l’ex allenatore della Juventus dovrebbe ricevere la documentazione necessaria per liberarsi dal contratto che lo avrebbe legato al Diavolo fino al 30 giugno 2028 in caso di qualificazione alla Champions.

A quel punto, il tecnico toscano sistemerà gli ultimi dettagli con il presidente Aurelio De Laurentiis prima di diventare a tutti gli effetti il nuovo tecnico del Napoli. Sono ore decisive, dunque, per la panchina azzurra.