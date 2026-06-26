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Summit di mercato, Amorim sarà accontentato: Gonçalo Ramos ad un passo dal Milan

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Il summit di mercato che si è tenuto in casa Milan tra i dirigenti e Gerry Cardinale ha dato delle risposte per quello che riguarda il mercato rossonero.

Gonçalo Ramos per l'attacco del Milan
Gonçalo Ramos (Ansa) – Calciomercato.it

La proprietà appare intenzionata ad accontentare Ruben Amorim per quello che riguarda l’attacco con il Milan pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro per portare in rossonero Gonçalo Ramos, centravanti preferito dal tecnico per il nuovo corso a Milanello.

Classe 2001, Gonçalo Ramos non rientra più nei piani del PSG che ha dato l’ok alla cessione e potrebbe chiudere a stretto giro di posta l’affare con i rossoneri. La speranza del Milan è che non ci siano rilanci da parte della concorrenza con l’attaccante lusitano che piace molto anche in Premier League.

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