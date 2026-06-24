Il New York City è pronto a fare sul serio per Christian Pulisic con l’attaccante statunitense che sta vivendo il mondiale con gli USA e, fino alla fine della rassegna, non prenderà una decisione sul suo futuro.

L’ex Chelsea è considerato da Ruben Amorim uno dei punti fermi per il suo Milan, ma di fronte all’offerta da 50 milioni di euro che gli statunitensi sono pronti a mettere sul piatto, i rossoneri potrebbero valutare una sua partenza. Per il giocatore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere pronta un’offerta da circa 10 milioni di euro l’anno.

Una proposta che potrebbe far vacillare il classe 1998, alle prese anche con la trattativa per il rinnovo del contratto con i rossoneri, che, al momento, tarda ad arrivare.