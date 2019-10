DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA ATLETICO MADRID - L'Atletico Madrid fa visita alla Lokomotiv Mosca nella seconda giornata del gruppo D di Champions League.

Dopo il pareggio in extremis all'esordio contro la Juve, i 'Colchoneros' divanno a caccia di un successo che vorrebbe dire sorpasso in classifica, mentre i russi divogliono continuare a stupire dopo la vittoria del primo turno sul Bayer. Calciomercato.it vi offre il match dell'RZD Arena' in tempo reale.

CLASSIFICA: Lokomotiv Mosca punti 3, Juventus 1, Atletico Madrid 1, Bayer Leverkusen 0.