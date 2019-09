Calciomercato Milan, assalto a Piatek: pronti 50 milioni

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK BARCELLONA - Luis Suarez è tornato al gol ieri contro il Getafe, ma finora le sue prestazioni con il Barcellona sono state al di sotto delle aspettative. Ecco perché, secondo quanto riportato dai media spagnoli, il club blaugrana starebbe pensando di tornare sul mercato già a gennaio per trovare una valida alternativa al centravanti uruguaiano. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome del connazionale Stuani, sul quale però il Girona vuole puntare per tornare nella Liga.

Altrettanto difficile convincere proprio il Getafe a lasciar partire Jaime, mentre lanon si opporrebbe di certo alla partenza di Mario

Ma oltre ai bomber over 30 il Barcellona starebbe pensando anche di anticipare già a gennaio un grosso investimento in attacco per un giocatore dal sicuro avvenire. In tale ottica il club catalano sembrerebbe intenzionato a stanziare 50 milioni di euro per il polacco Krzysztof Piatek del Milan oppure 70 milioni per il tedesco Timo Werner del Lipsia. Piste certamente non semplice da percorrere nella sessione invernale.