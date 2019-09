JUVENTUS SPAL SERIE A RISULTATO PJANIC RONALDO / La Juventus non sbaglia. Dopo la vittoria in rimonta contro il Brescia, i bianconeri hanno aperto la sesta giornata di campionato contro la Spal. La squadra di Sarri comincia un po' in sordina, poi alza il livello e sbatte ripetutamente contro Berisha, grande protagonista con diverse super parate. Allo scadere del primo tempo la Juve capitalizza la superiorià con un gol bellissimo di Pjanic al volo.

I padroni di casa si sbloccano, ma il portiere albanese si mette il mantello e diventa 'Superman'.

Al 78', però, l'estremo difensore della Spal deve capitolare nuovamente su Cristiano Ronaldo, che riesce a segnare il punto del 2-0 su un bel cross di Dybala. Gli uomini di Sarri balzano provvisoriamente in vetta a più uno sull'Inter, che però sarà impegnata tra poco sul campo della Sampdoria. Buona la prestazione in vista della sfida di Champions col Bayer Leverkusen.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 16*; Inter 15; Atalanta 10, Napoli, Torino e Cagliari 9; Bologna 8 e Roma 8; Lazio 7; Sassuolo, Milan, Brescia, Parma e Lecce 6; Fiorentina, Verona e Genoa 5; Udinese 4; Spal* e Sampdoria 3

* una partita in più