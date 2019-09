Razzismo, botta e risposta tra Roma e Lega Serie A

RAZZISMO ROMA LEGA SERIE A / Polemica social tra la Roma e la Lega Serie A: botta e risposta su Twitter che ha scatenato anche i commenti dei tifosi.

Il via è stato un cinguettio della società giallorossa: "State davvero pensando di affrontare seriamente il problema del razzismo nel calcio italiano, Lega Serie A? Ora ci vuole tolleranza zero" con la foto del tweet di ieri sugli insulti a. La risposta della Lega non si è fatta attendere e non è stata certo improntata alla 'pace': "Cara, siamo tutti dalla stessa parte, insieme stiamo costruendo la squadra della Serie A TIM contro il razzismo: aspettiamo con ansia da 3 settimane il nome del Vostro Ambassador!". Inevitabile i commenti che il botta e risposta ha scatenato con molti tifosi che si sono schierati dalla parte della Roma.