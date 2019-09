CALCIOMERCATO MILAN ALMOG MACCABI TEL AVIV / Gli occhi del Milan non sono puntati solamente su quanto avviene in campionato. la dirigenza infatti continua a pianificare le mosse giuste per migliorare la squadra.

A tal proposito uno degli uomini di punta del club è Geoffrey, capo dell'area scout del club rossonero, il quale sarebbe stato nei giorni scorsi in Israele - riporta 'La Gazzetta dello Sport' - per visionare il giovane centravanti del Maccabi Tel Aviv Eylon: il talentuoso attaccante classe '99 ha un contratto in scadenza nel 2021 ed è rientrato dal prestito dall'Hapoel Hadera.

