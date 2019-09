Calciomercato, ESCLUSIVO: scout Newcastle a Verona-Udinese. Pronti 10 milioni

CALCIOMERCATO VERONA GUNTER NEWCASTLE - E' finito con un pareggio senza reti il primo anticipo del turno infrasettimanale tra il Verona e l'Udinese. Difese protagoniste in un match che ha regalato poche emozioni ai tifosi sugli spalti. In tribuna allo stadio 'Bentegodi', secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, c'erano anche gli scout del Newcastle.

Osservato speciale è stato Koray, 25enne difensore tedesco di origini turche arrivato in gialloblu in estate dalcon la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Gli emissari dei 'Magpies' sono rimasti soddisfatti della sua prova e in vista della sessione invernale di mercato stanno preparando un'offerta da 10 milioni che potrebbe far vacillare gli scaligeri. Il Verona non vorrebbe privarsi di Gunter a gennaio, ma c'è la possibilità di mettere a bilancio una ricca plusvalenza.