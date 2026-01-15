Serie A, gravissimo lutto: il cordoglio del club bianconero

Un grave lutto scuote il calcio italiano in queste ore: ecco il messaggio di cordoglio del club bianconero.

Un lutto improvviso scuote il calcio italiano e la Serie A. Si è spento, infatti, il papà del tecnico della Primavera dell’Udinese come comunicato nella nota apparsa sui canali ufficiale della compagine friulana: “Udinese Calcio si stringe al mister della formazione Primavera Julio Gutierrez per la perdita del padre Julio. A Julio e a tutta la sua famiglia vanno l’abbraccio e le condoglianze del club”.

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, in primis i tifosi dell’Udinese che intanto prepara la delicata sfida contro l’Inter capolista, in programma sabato alle ore 15:00 e valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra allenata da Runjaic vuole rialzare la testa dopo il pareggio contro il Pisa e proverà a sfruttare il fattore campo, ma intanto si unisce al dolore per la scomparsa del padre dell’allenatore della Primavera, Julio Gutierrez.