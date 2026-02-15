Atalanta
Djimsiti nel mirino della Juventus, possibile rinforzo a costo zero

Foto dell'autore

Berat Djimsiti è finito nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione con il difensore albanese che potrebbe salutare l’Atalanta a costo zero alla fine del campionato in corso.

Il centrale classe 1993 è in scadenza di contratto con la formazione bergamasca e potrebbe salutare la squadra alla fine del campionato in corso.

Berat Djimsiti
Djimsiti piace alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il giocatore è in contatto con la società orobica per valutare il rinnovo di contratto e restare in una squadra dove è diventato un punto fermo della rosa e molto importante anche dal punto di vista dello spogliatoio. La Juventus, però, starebbe valutando il suo acquisto in vista della prossima stagione con l’opportunità di chiudere un importante colpo a zero.

Sulle sue tracce ci sono anche altre squadre come Roma e Milan che sono alla finestra per cercare di capire se ci sia la possibilità di strapparlo all’Atalanta e mettere in rosa un calciatore che ben conosce il campionato italiano e di sicura affidabilità. Oltre a Djimsiti, anche Zappacosta piace alla Juventus con l’esterno che vedrà terminare il suo accordo alla fine della stagione in corso, garantendo esperienza e duttilità potendo giocare su entrambe le fasce.

