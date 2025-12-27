PAGELLE E TABELLINO UDINESE-LAZIO 1-1: Davis eroico, Isaksen errore pesante

Voti e giudizi del match del BluEnergy Stadium valido per la 17a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Udinese

Padelli 6,5

Kristensen 5,5

Kabasele 6. Dall’87’ Miller sv

Solet 6,5

Zanoli 6. Dall’87’ Palma sv

Piotrowski 5,5

Karlstrom 6. Dall’87’ Buksa sv

Ekkelenkamp 5,5

Bertola 6. Dal 66′ Kamara 6,5

Zaniolo 6,5

Davis 7

All.: Runjaic 6,5

L’Udinese gioca una partita di grande intensità, infrangendosi però sul muro solidissimo della Lazio che è davvero complicato da abbattere. Ci riesce solo all’ultimo battito con un gol controverso ma che alla fine viene convalidato. Molto bene proprio Davis, così come Zaniolo e Solet che è dappertutto. A volte forse anche in maniera esagerata. La deviazione sfortunata sul gol di Vecino è appunto solo sfortuna, non può influenzare una grande prestazione. La Lazio ha più qualità in palleggio, ma alla fine l’Udinese non ruba niente.

Lazio

Provedel 6,5

Marusic 6

Gila 5,5. Dall’88’ Provstgaard sv

Romagnoli 6,5

Pellegrini 6,5. Dall’88’ Lazzari sv

Belahyane 6,5

Cataldi 6,5

Vecino 6,5

Cancellieri 6,5. Dall’81’ Isaksen 5

Noslin 6. Dal 74′ Castellanos 6

Zaccagni 6,5

All.: Sarri 6,5

Arbitro: Colombo 5,5

La qualità della Lazio è superiore, gira palla in maniera ottimale, la distribuisce bene, ma poi negli ultimi 20 metri c’è un mezzo buco nero. Solo quando recupera palla e va in verticale la squadra di Sarri riesce ad arrivare in porta. Noslin a una grande chance a fine primo tempo ma la spreca, pesa come pesa tantissimo quella ancora più favorevole capitata sui piedi Isaksen. E costa due punti, perché lì bisogna segnare. Così come era stato a Pisa. Bene Belahyane anche se con qualche defaillance, idem Cancellieri a cui manca qualcosina negli ultimissimi metri. Gila perde troppi palloni in maniera ingenua. La Lazio meritava qualcosa in più, ma il risultato – con gol casualissimo – va tenuto e legittimato. Sono due punti persi grossi quanto una casa.

Il tabellino di Udinese-Lazio 1-1

Marcatori: 81′ Vecino (U), 90’+5 Davis (U)

Ammoniti: Zaniolo (U), Cataldi (L), Cancellieri (L), Kabasele (U), Karlstrom (U), Pellegrini (L), Vecino (L)

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (87′ Miller), Solet; Zanoli (87′ Palma), Piotrowski, Karlstrom (87′ Buksa), Ekkelenkamp, Bertola (66′ Kamara); Zaniolo, Davis.

A disp.: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.

All.: Runjaic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (88′ Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (88′ Lazzari); Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri (81′ Isaksen), Noslin (74′ Castellanos), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Sana Fernandes, Farcomeni.

All.: Sarri.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Baccini – Fontemurato; IV Uomo: Ayroldi; VAR: Gariglio; AVAR: Chiffi.