Udinese-Lazio, Runjaic difende Zaniolo: “Scritte cavolate. Ecco la verità”

Le parole del tecnico bianconero sul classe ’99: “È un ragazzo professionale da tutelare”

Runjaic ha preso le difese di Zaniolo nella conferenza di vigilia di Udinese-Lazio. Nei giorni scorsi si è parlato di una forte discussione tra l’attaccante ex Roma e Okoye al termine del primo tempo della gara con la Fiorentina persa per 5-1.

“Ci sono state alcune notizie su Zaniolo da parte dei media, ma posso dirvi che è un ragazzo molto professionale – le parole del tecnico bianconero – È molto maturo rispetto al passato, a volte è troppo autocritico e si mette troppa pressione sulle spalle. Coi compagni, comunque, non ha alcun problema“.

“Zaniolo è un ragazzo fantastico, da tutelare – ha sottolineato Runjaic – Penso domani farà una super partita davanti ai tifosi che lo aiuteranno”.

A Firenze Runjaic ha tolto Zaniolo all’intervallo, ma i motivi non sono ancora del tutto chiari: “Sono state scritte cavolate sul perché di quel cambio, di certo la notizia uscita su Zaniolo (tolto per la lite con Okoye , ndr) non corrisponde a quanto successo”, ha concluso.