Serie A, Fiorentina-Udinese: le probabili formazioni

Vanoli si gioca la panchina: undici ribaltato rispetto alla gara col Losanna. Runjaic con l’ex Zaniolo

Chi l’avrebbe mai detto, Fiorentina-Udinese è il match clou di questa domenica. I viola sono nel baratro più totale, ultimissimi in classifica (ancora a secco di vittorie…) e a pezzi dal punto di vista psicologico.

Vanoli si gioca la panchina oggi nel match in programma alle 18 al ‘Franchi’, il tecnico ribalterà la squadra rispetto a quella scesa in campo in Conference League contro il Losanna.

La Fiorentina affronterà un’Udinese col morale a mille dopo la grande vittoria casalinga contro il Napoli di Conte. Mister Runjaic punterà tanto sull’estro di Nicolò Zaniolo, il grande ex di giornata. Ecco le probabili formazioni della gara valevole per la 16esima giornata di Serie A:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic