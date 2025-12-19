Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Verso Fiorentina-Udinese, un recupero importante per Runjaic

Le ultime in vista della sfida coi viola in programma domenica al Franchi

Recupero importante per Runjaic in vista della sfida con la Fiorentina (ultima in classifica) in programma domenica al ‘Franchi’ alle ore 18. Vanoli si giocherà la panchina, i viola le speranze salvezza contro un’Udinese carichissima dopo la pesante vittoria contro il Napoli.

Runjiac prima di una partita dell'Udinese
Verso Fiorentina-Udinese, un recupero importante per Runjaic

Contro la Fiorentina, il tecnico dei bianconeri potrebbe riavere a disposizione Hassane Kamara. Ieri l’esterno ha ripreso ad allenarsi dopo un mese, precisamente dopo l’infortunio al piede destro – una flascite plantare – subito nel match col Bologna dello scorso 22 novembre.

Il 31enne mancino ha svolto qualche esercitazione insieme al gruppo squadra, lo staff medico dei friulani impone cautela ma il franco-ivoriano potrebbe quantomeno strappare la convocazione per il match contro la Fiorentina.

Un match in cui l’Udinese avrà poco da perdere, con la pressione – enorme – che sarà tutta sulle spalle della formazione di Vanoli. Quest’anno il cammino in trasferta di Zaniolo e compagni è stato molto positivo: 3 vittorie e 1 pareggio in 7 partite. Quasi la metà, 10 su 21, dei punti conquistati finora, che consentono alla famiglia Pozzo di ‘sognare’ il ritorno in Europa.

