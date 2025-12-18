Udinese, Pozzo: “Ambiamo al ritorno in Europa. Cessione del club, vi spiego”

Il patron del club friulano: “Non sono stati anni facili, ma sono stato sempre un tifoso”

“L’ambizione è quella di tornare in Europa”. Così Giampaolo Pozzo in occasione del brindisi natalizio organizzato dall’Udinese. “Stiamo facendo bene – ha sottolineato il patron del club bianconero – Abbiamo una buona classifica, ora bisogna pedalare sempre di più”.

Pozzo ha speso parole di elogio per Zaniolo: “Sta facendo un ottimo campionato, lui come tanti altri. Ci sono diversi giocatori che stanno crescendo”.

Pozzo ha battuto Berlusconi, 40 anni alla guida dell’Udinese: “Non sono stati anni facili, ma sono sempre stato un tifoso“. Il numero uno dei friulani apre a una cessione della società, o meglio all’ingresso di nuovi soci.

“Se qualcuno vuole venire a darci una mano, è bene accetto – le parole di Pozzo – Come se viene qualcuno, il cosiddetto americano che ti fa un investimento con il quale puoi prendere dei calciatori già pronti, per poter competere con le grand. Poi, però, bisogna stare attenti sempre di non fare il passo più lungo della gamba”.