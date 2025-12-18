Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Udinese, Pozzo: “Ambiamo al ritorno in Europa. Cessione del club, vi spiego”

Foto dell'autore

Il patron del club friulano: “Non sono stati anni facili, ma sono stato sempre un tifoso”

“L’ambizione è quella di tornare in Europa”. Così Giampaolo Pozzo in occasione del brindisi natalizio organizzato dall’Udinese. “Stiamo facendo bene – ha sottolineato il patron del club bianconero – Abbiamo una buona classifica, ora bisogna pedalare sempre di più”.

Pozzo ha speso parole di elogio per Zaniolo: “Sta facendo un ottimo campionato, lui come tanti altri. Ci sono diversi giocatori che stanno crescendo”.

Pozzo, patron dell'Udinese
Udinese, Pozzo in conferenza tra presente e futuro (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Pozzo ha battuto Berlusconi, 40 anni alla guida dell’Udinese: “Non sono stati anni facili, ma sono sempre stato un tifoso“. Il numero uno dei friulani apre a una cessione della società, o meglio all’ingresso di nuovi soci.

Se qualcuno vuole venire a darci una mano, è bene accetto – le parole di Pozzo – Come se viene qualcuno, il cosiddetto americano che ti fa un investimento con il quale puoi prendere dei calciatori già pronti, per poter competere con le grand. Poi, però, bisogna stare attenti sempre di non fare il passo più lungo della gamba”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie