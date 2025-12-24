Udinese, lite Zaniolo-Okoye: interviene il Dt Nani

“Ero presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita”

L’Udinese sarà in ritiro anticipato da Natale. La decisione è stata presa dopo la pesante sconfitta in casa della Fiorentina, un 5-1 che ha lasciato scorie pesantissime in casa bianconera. In questi giorni si è parlato anche di una lite nello spogliatoio tra Nicolò Zaniolo e il portiere Okoye, che al ‘Franchi’ si è fatto espellere dopo 7 minuti.

A ‘Il Messaggero Veneto’, però, il direttore tecnico Nani ha smentito questa indiscrezione: “Sono solo fantasie – Ero presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita: c’era soltanto tanta delusione“.

Nani ha poi ridimensionato gli screzi tra Solet e Piotrowski nel corso del primo tempo del match con la Fiorentina: “Li ho notati anch’io, però ho visto anche gesti di distensione. Nessuno se l’è presa con un compagno”.

Chiosa sulla sostituzione di Zaniolo al termine dei 45′: “Runjaic ha spiegato che voleva cambiare interpreti nel 4-4-1 dopo aver subito tre gol. Nicolò ha accettato la scelta serenamente, così come Zanoli che era stato ammonito. Tra loro c’è feeling, non ho visto alcun astio”.