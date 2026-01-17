Paura durante Udinese-Inter, ginocchio ko: piange dal dolore

Brutta scena verso la fine della prima frazione di gara, con il centrocampista a terra con le mani sul volto

Il primo tempo di Udinese-Inter è andato in archivio con il vantaggio nerazzurro firmato Lautaro Martinez. Una partita non semplicissima per la squadra di Chivu, che però è riuscita a sbloccarla grazie a una grande giocata del suo capitano, che ha messo insieme tecnica, fisico e precisione. Insomma, un po’ di tutto. I padroni di casa sono un po’ in difficoltà, anche se hanno avuto le loro occasioni ma di certo le assenze sono pesanti. In primis Zaniolo, costretto a operarsi e restare fuori qualche settimana, a cui si è aggiunta a gara in corso anche quella di Piotrowski, che preoccupa e non poco.

Il centrocampista polacco in un contrasto con Luis Henrique al 40′ si è fatto male al ginocchio destro, che pare essere rimasto ‘impuntato’ nel movimento per contendere il pallone al brasiliano. Il giocatore dell’Udinese è andato subito a terra, dolorante, con le mani sul volto e praticamente in lacrime dal dolore. Una brutta scena, che non ha lasciato indifferenti neanche le panchine e i due allenatori. Prima la smorfia dispiaciuta di Chivu, che ha compreso subito il problema e ha confermato: ‘È il ginocchio!’

Poi lo stesso Runjaic, con una smorfia ancora più preoccupata per il suo calciatore, come se la sensazione fosse effettivamente di un brutto infortunio. Piotrowski, che aveva avuto da poco un’ottima occasione, si è fortunatamente rialzato ma è stato sostituito da Miller. La speranza è che si sia trattato solamente di un brutto spavento.