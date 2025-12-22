Udinese demolita dalla Fiorentina, il Ds Nani attacca la squadra 

Parole forti quelle rilasciate dal direttore sportivo bianconero dopo il 5-1 del Franchi

È stata una domenica pessima per l’Udinese, in dieci dopo 7′ per l’espulsione di Okoye e alla fine sconfitta in maniera pesante dalla Fiorentina.

Un 5-1 durissimo quello contro i viola, ultimi in classifica e ancora a secco di successi in campionato, che ha spinto il Direttore sportivo Nani a rilasciare parole molto forti contro la squadra. Di riflesso, contro anche mister Runjaic.

Intervistato da ‘Dazn’, Nani non ha dato alibi alla squadra: “L’espulsione evidentemente ci ha messo una difficoltà in più, ma se sei una squadra che ha ambizioni, se sei una squadra forte anche fisicamente, non puoi fare una prestazione così.

Come società sono qui a testimoniare il nostro rammarico – ha evidenziato il Ds bianconero – Avremmo voluto fare un regalo a noi stessi, ai tifosi per Natale, soprattutto dopo la prestazione con il Napoli. Invece ci troviamo qui a commentare la peggior prestazione dell’anno.

Dobbiamo prendere spunto da quello che è successo perché non succeda più e dobbiamo ripartire. Non ci sono scuse, non c’è l’espulsione come scusa che era legittima, non c’è il rigore non dato su Davis. Non devono esserci scuse”, ha concluso Nani.