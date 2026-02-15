Nei giorni scorsi Claudio Fenucci aveva parlato delle difficoltà da parte del Bologna di trovare l’accordo per il rinnovo di Riccardo Orsolini e degli altri calciatori in scadenza con i rossoblu.
Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, però, le parti vorrebbero provare a trovare un accordo che permetta all’attaccante esterno di firmare il nuovo accordo con la società emiliana.
La volontà delle parti è quella di firmare un nuovo accordo fino al giugno del 2029 con Riccardo Orsolini che potrebbe andare ad aumentare il suo ingaggio da due milioni di euro a stagione grazie all’inserimento di bonus. Una firma che permetterebbe al giocatore di restare ancora a lungo a Bologna diventando una vera e propria bandiera della formazione.
Nuovi contatti potrebbero esserci già nei prossimi giorni con il calciatore che potrebbe arrivare ad ufficializzare l’accordo con il Bologna già durante il mese di marzo andando ad allontanare le voci relative a un possibile addio alla fine della stagione in corso.