Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter-Juve, colpo di scena il giorno dopo: lungo stop

Foto dell'autore

Non accennano a placarsi le polemiche il giorno dopo Inter-Juventus: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

L’Inter supera la Juventus col punteggio di 3-2 nel big match della 25esima giornata di Serie A: decide un gran tiro da fuori area di Zielinski negli ultimi minuti. A tenere banco, però, è la direzione di gara dell’arbitro Federico La Penna, che condiziona la sfida con l’espulsione di Kaluku per doppia ammonizione: il replay evidenza la simulazione di Bastoni, che viene graziato.

La Penna
La Penna (Ansa) – Calciomercato.it

L’arbitro romano veniva da alcune direzioni di gara davvero positive, ma gli errori di San Siro rischiano di costargli caro: secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ e di ‘Repubblica’, La Penna rischierebbe seriamente un lungo stop.

Grazie a questa vittoria, l’Inter consolida il primato in classifica davanti al Milan di Allegri, mentre la Juve rischia di perdere ulteriore terreno dal terzo e dal quarto posto occupati da Napoli e Roma, che questa sera si sfideranno alle ore 20,45. Una pessima notizia per Luciano Spalletti e per tutti i sostenitori bianconeri.

/7
666

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie