Inter-Juve, colpo di scena il giorno dopo: lungo stop

Non accennano a placarsi le polemiche il giorno dopo Inter-Juventus: ecco cosa sta succedendo in queste ore.
L’Inter supera la Juventus col punteggio di 3-2 nel big match della 25esima giornata di Serie A: decide un gran tiro da fuori area di Zielinski negli ultimi minuti. A tenere banco, però, è la direzione di gara dell’arbitro Federico La Penna, che condiziona la sfida con l’espulsione di Kaluku per doppia ammonizione: il replay evidenza la simulazione di Bastoni, che viene graziato.
L’arbitro romano veniva da alcune direzioni di gara davvero positive, ma gli errori di San Siro rischiano di costargli caro: secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ e di ‘Repubblica’, La Penna rischierebbe seriamente un lungo stop.
Grazie a questa vittoria, l’Inter consolida il primato in classifica davanti al Milan di Allegri, mentre la Juve rischia di perdere ulteriore terreno dal terzo e dal quarto posto occupati da Napoli e Roma, che questa sera si sfideranno alle ore 20,45. Una pessima notizia per Luciano Spalletti e per tutti i sostenitori bianconeri.