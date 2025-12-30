Inler: “Siamo ambiziosi. Zaniolo-Di Natale e il gol di Davis alla Lazio…”

Le parole del responsabile dell’area tecnica dell’Udinese: “Primo obiettivo 40 punti”

“Speriamo di fare un salto di qualità”. Così Gokhan Inler a ‘Udinese Tonight’ nel commentare la stagione bianconera: “Abbiamo perso dei punti, però possiamo fare una bella stagione – ha aggiunto il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese – Il primo obiettivo sono i 40 punti, ma siamo ambiziosi. Una volta raggiunta questa quota, spingeremo”.

Inler sulla stessa linea del Dt Nani, all’intervallo del match con la Fiorentina non c’è stata alcuna lite tra Zaniolo e Okoye: “Ero io stesso in spogliatoio…. Zaniolo ha un grande carattere, parliamo tanto con lui e cerco di trasmettergli la mia esperienza qui a Udine.

Abbiamo bisogno della sua personalità, i tifosi gli vogliono bene e lui per noi è fondamentale. A volta, quando tocca il pallone, rivedo un po’ Di Natale“.

In conclusione Inler non ha nascosto la sua soddisfazione per il pari in extremis contro la Lazio, con la (discussa) rete di Davis nel finale: “È stata una grande emozione, é stato come se avessi segnato io. Sono entrato in campo… È stato bello, perché non avremmo meritato di perdere”.