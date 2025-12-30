Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inler: “Siamo ambiziosi. Zaniolo-Di Natale e il gol di Davis alla Lazio…”

Foto dell'autore

Le parole del responsabile dell’area tecnica dell’Udinese: “Primo obiettivo 40 punti”

“Speriamo di fare un salto di qualità”. Così Gokhan Inler a ‘Udinese Tonight’ nel commentare la stagione bianconera: “Abbiamo perso dei punti, però possiamo fare una bella stagione – ha aggiunto il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese – Il primo obiettivo sono i 40 punti, ma siamo ambiziosi. Una volta raggiunta questa quota, spingeremo”.

Inler durante una intervista
Stagione Udinese, parla Gokhan Inler (Screen Youtube Serie A Tv) – Calciomercato.it

Inler sulla stessa linea del Dt Nani, all’intervallo del match con la Fiorentina non c’è stata alcuna lite tra Zaniolo e Okoye: “Ero io stesso in spogliatoio…. Zaniolo ha un grande carattere, parliamo tanto con lui e cerco di trasmettergli la mia esperienza qui a Udine.

Abbiamo bisogno della sua personalità, i tifosi gli vogliono bene e lui per noi è fondamentale. A volta, quando tocca il pallone, rivedo un po’ Di Natale“.

In conclusione Inler non ha nascosto la sua soddisfazione per il pari in extremis contro la Lazio, con la (discussa) rete di Davis nel finale: “È stata una grande emozione, é stato come se avessi segnato io. Sono entrato in campo… È stato bello, perché non avremmo meritato di perdere”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie