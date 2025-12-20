Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Plusvalenza Mandragora, Udinese deferita dalla Procura federale

Foto dell'autore

Deferiti anche il vicepresidente Campoccia e il direttore generale Collavino.

L’Udinese è stata deferita per la plusvalenza legata all’operazione che nel 2018 portò Mandragora dalla Juventus al club friulano.

Mandragora in azione
Plusvalenza Mandragora, Udinese deferita dalla Procura federale (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Deferiti pure il vicepresidente Stefano Campoccia e il direttore generale Franco Collavino.

Per la Procura federale Campoccia e Collavino si sarebbero accordati con la Juventus sulla base di condizioni differenti rispetto a quelle ufficialmente depositate presso la Lega di Serie A, eludendo così la normativa federale.

Con una nota ufficiale, l’Udinese ha espresso stupore per il deferimento, sottolineando “la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei propri tesserati”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie