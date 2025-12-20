Plusvalenza Mandragora, Udinese deferita dalla Procura federale

Deferiti anche il vicepresidente Campoccia e il direttore generale Collavino.

L’Udinese è stata deferita per la plusvalenza legata all’operazione che nel 2018 portò Mandragora dalla Juventus al club friulano.

Deferiti pure il vicepresidente Stefano Campoccia e il direttore generale Franco Collavino.

Per la Procura federale Campoccia e Collavino si sarebbero accordati con la Juventus sulla base di condizioni differenti rispetto a quelle ufficialmente depositate presso la Lega di Serie A, eludendo così la normativa federale.

Con una nota ufficiale, l’Udinese ha espresso stupore per il deferimento, sottolineando “la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei propri tesserati”.