È praticamente UFFICIALE: squalifica e niente partita con l’Inter

Sei gol e tre assist in questa stagione: si tratta di una assenza molto pesante

La squalifica è praticamente ufficiale. Come direbbe qualcuno, manca solo il timbro. Assenza pesante, anzi pesantissima: salterà la sfida contro l’Inter di mister Chivu.

È praticamente UFFICIALE: squalifica e niente partita con l’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Niente Udinese-Inter per Nicolò Zaniolo. Costa caro all’attacco l’ammonizione beccata ieri pomeriggio nel match casalingo contro il Pisa terminato 2-2. Il classe ’99 era diffidato, dunque il Giudice sportivo non potrà fare altro che sanzionarlo con 1 giornata di sospensione.

Zaniolo non ci sarà, quindi, nel match contro la sua ex squadra, ovvero l’Inter, fissato per sabato prossimo, il 17 gennaio, alle ore 15. Per la squadra di Runjaic, che all’andata al Meazza si è imposta per 2-1, è una grave perdita considerato il rendimento fin qui del 26enne nativo di Massa: 6 gol e 3 assist, l’ultimo proprio ieri.

Zaniolo si rilancia all’Udinese: riscatto possibile a soli 5 milioni

Zaniolo è del tutto ‘rinato’ a Udine. Se dovesse continuare a giocare sui livelli della prima parte di stagione, l‘Udinese eserciterebbe il riscatto stabilito a 10 milioni di euro.

In realtà il club della famiglia Pozzo potrebbe acquistarlo a titolo definitivo anche per soli 5 milioni, garantendo in tal caso al Galatasaray il 50% sulla futura rivendita.

