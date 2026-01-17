Atalanta
PAGELLE E TABELLINO UDINESE-INTER 0-1: la PiLa fa volare Chivu, Atta fa troppo poco

Voti, top e flop del match andato in scena al Bluenergy Stadium

L’Inter gioca una partita solida, da squadra matura, e batte l’Udinese di misura allungando momentaneamente a +6 dal Milan e a +9 Napoli di Conte impegnato fra poco al ‘Maradona’ contro il Sassuolo. Decide la rete di Lautaro a metà primo tempo.

Lautaro e Pio Esposito
Pagelle Udinese-Inter: Lautaro torna decisivo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Udinese-Inter

UDINESE

Okoye 6

Zanoli 5 – Dal 74′ Ehizibue s.v.

Kristensen 5,5

FLOP Kabasele 5 – Un pasticcione. Dal 74′ Bertola s.v.

Solet 5,5

Kamara 5

FLOP Atta 5 – Tra i più attesi, solo una volta nel primo tempo riesce a infilarsi tra il centrocampo e la difesa interista. Un po’ sacrificato sull’out destro. Dal 74′ Gueye 6

Piotroswki 6 – Dal 44′ Miller 6

Karlstrom 6,5

Ekkelenkamp 6 – Dall’84 Bayo s.v.

Davis 5,5

All.Runjaic 6

INTER

Sommer 6,5

Bisseck 7

Akanji 7

Carlos Augusto 7 – Dal 77′ Acerbi s.v.

Luis Henrique 6,5

FLOP Barella 5,5 – A volte si specchia troppo ed è superficiale: perde due palloni velenosi

Zielinski 7,5 – Dall’88’ Sucic s.v.

Mkhitaryan 6 – Dal 77′ Frattesi s.v.

Dimarco 6,5

TOP Lautaro 8 – Più trequartista che attaccante, ma quando sente la porta tira fuori il suo killer instinct. Un altro gol bello e pesante. Dall’88’ de Vrij s.v.

TOP Pio Esposito 7,5 – Con il suo capitano si intende a meraviglia: quarto assist per lui. Gioca con una maturità non comune per un ragazzo della sua età, sfruttando appieno la sua stazza per avere la meglio sui centrali dell’Udinese. Dal 68′ Bonny 6

All.Chivu 7

Arbitro Di Bello 5

TABELLINO UDINESE-INTER 0-1
Marcatori: 21′ Lautaro

UDINESE (5-4-1): Okoye; Zanoli (74′ Ehizibue), Kristensen, Kabasele (74′ Bertola), Solet, Kamara; Atta (74′ Gueye), Piotroswki (44′ Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp (84′ Bayo); Davis. All.: Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (77′ Acerbi); Luis Henrique, Barella, Zielinski (88′ Sucic), Mkhitaryan (77′ Frattesi), Dimarco; Pio Esposito (68′ Bonny), Lautaro (88′ de Vrij). All.: Chivu

ARBITRO: Di Bello
AMMONITI: Carlos Augusto

