Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tegola Udinese: Zanoli si è operato, lesione del legamento crociato

Foto dell'autore

Alessandro Zanoli è stato operato per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una brutta notizia per l’Udinese con i bianconeri che dovranno fare a meno del terzino destro fino alla fine della stagione in corso.

Alessandro Zanoli
Infortunio Zanoli, stagione finita per il terzino (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo il gol messo a segno contro il Verona che ha aiutato i bianconeri a conquistare i tre punti al Bentegodi, il laterale si è dovuto sottoporre all’operazione che lo terrà fuori fino alla fine del campionato in corso.

Per l’Udinese ci sarà la necessità di trovare un nuovo terzino destro in vista della seconda parte di campionato con la dirigenza che ha ancora pochi giorni per riuscire a rinforzare l’organico a disposizione di Runjaic.

Una brutta tegola sia per la squadra che per il laterale stesso, costretto a fermarsi proprio sul più bello, dopo pochi giorni dalla prima rete messa a segno con la maglia dell’Udinese.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie