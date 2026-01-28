Alessandro Zanoli è stato operato per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una brutta notizia per l’Udinese con i bianconeri che dovranno fare a meno del terzino destro fino alla fine della stagione in corso.
Dopo il gol messo a segno contro il Verona che ha aiutato i bianconeri a conquistare i tre punti al Bentegodi, il laterale si è dovuto sottoporre all’operazione che lo terrà fuori fino alla fine del campionato in corso.
Per l’Udinese ci sarà la necessità di trovare un nuovo terzino destro in vista della seconda parte di campionato con la dirigenza che ha ancora pochi giorni per riuscire a rinforzare l’organico a disposizione di Runjaic.
Una brutta tegola sia per la squadra che per il laterale stesso, costretto a fermarsi proprio sul più bello, dopo pochi giorni dalla prima rete messa a segno con la maglia dell’Udinese.