Niente Udinese-Inter, UFFICIALE: “Intervento al ginocchio”

L’annuncio del calciatore: “Tornerò più forte nel giro di un paio di settimane”

Salterà Udinese-Inter e non solo. Il calciatore è uscito allo scoperto sui social, annunciando che andrà sotto i ferri (questa mattina l’intervento) per un infortunio al ginocchio.

Niente Udinese-Inter, UFFICIALE: "Intervento al ginocchio"

Zaniolo sorprende tutti su Instagram. Il classe ’99 ha comunicato che dovrà operarsi: “Purtroppo nell’allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria.

Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane. Forza Udinese”.

Udinese, ufficiale Zaniolo si opera

Va detto che Zaniolo avrebbe saltato a prescindere il match con l’Inter in programma sabato prossimo alle ore 15. Contro il Torino si è beccato un cartellino giallo e, visto che era diffidato, il Giudice sportivo dovrà sanzionarlo con una giornata di squalifica.

Fin qui la stagione dell’ex Roma è stata ottima (6 gol e 3 assist), tanto che il club dei Pozzo ragiona sull’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino. I bianconeri hanno un’opzione da 10 milioni e un’altra da 5. In tal caso il Galatasaray avrebbe garantito il 50% della futura rivendita.

