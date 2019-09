SAMPDORIA TORINO DI FRANCESCO / Prima vittoria stagionale per la Sampdoria: Eusebio Di Francesco ai microfoni di 'Sky' commenta l'1-' sul Torino. "Abbiamo vinto sulla prestazione generale, il calcio è fatto di episodi e noi li abbiamo sfruttati. Nel secondo tempo dovevamo chiuderla ma ci fa bene soffrire: aiuta e tempra un gruppo.

Venivamo dopo 9 gol presi e uno fatto: ritrovare l'equilibrio, anche psicologico, era fondamentale".

DIFESA A TRE - "Non mi piace tornare al passato: ho messo in condizione i giocatori di aiutare i compagni. Stiamo lavorando su questo sistema da 15 giorni e ho avuto risposte importanti. Samp del futuro? Difendiamo in un modo e attacchiamo in un altro: a me non piace cambiare tantissimo, mi piace dare sicurezze ai nostri giocatori