CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI FABIAN RUIZ / Erick Abidal a Lecce per osservare il Napoli e soprattutto Fabian Ruiz. A Carlo Ancelotti è stato chiesto un commento sulla presenza al 'Via del Mare' del direttore sportivo del Barcellona e il tecnico se l'è cavata con una battuta: "Com'è Fabian Ruiz? E' scarso (ride, ndr). Cosa succede se incrocio Abidal? L'ho incrociato ma non è successo niente".

Ad Ancelotti nell'intervista del post gara rilasciata a 'DAZN' è stato anche chiesto se sarebbe pronto a incatenare Ruiz (come dichiarò lo scorso anno per, ndr): "No, lui sta bene". Come raccontato da Calciomercato.it, Fabian Ruiz è in trattativa con il Napoli per il rinnovo : si cerca l'accordo per l'aumento dell'ingaggio e l'inserimento di una clausola rescissoria.