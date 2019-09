BRESCIA BALOTELLI RONALDO / Dopo l'importante vittoria ottenuta contro l'Udinese, il Brescia è pronto al grande test contro la Juventus, in programma martedì sera. Tra i più attesi ci sarà Mario Balotelli, arrivato nel corso del calciomercato estivo.

L'ex Milan e Inter ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'DAZN' ( CLICCA QUI PER REGISTRARTI GRATIS SU DAZN ): "Non mi sono mai allenato così tanto in tutta la mia vita. Ho giocato solamente due amichevoli, sono pronto ma non ho i 90' nelle gambe. Esaltazione nello sfidare? No, lui è un campione mentre io devo pensare solo a me e alla squadra. La Nazionale? Devo dare il massimo a Brescia, non ci sto pensando".

