Calciomercato Milan, nuovo assalto a Suso: possibile scambio

CALCIOMERCATO MILAN SUSO - Nella sessione estiva di calciomercato Suso sembrava il maggior indiziato a lasciare il Milan per mettere a bilancio una corposa plusvalenza ed iniziare a sistemare i bilanci come chiesto dalla Uefa. Ma il nuovo tecnico Giampaolo si è opposto alla cessione del fantasista spagnolo, giudicandolo adatto al ruolo di trequartista nel suo 4-3-1-2.

Le prestazioni nelle prime tre giornate, tuttavia, non sono state troppo convincenti e la situazione potrebbe cambiare a gennaio, non fosse altro perché dalla Spagna continuano a parlare di unche non ha ancora mollato la presa. Non è escluso chepossa proporre uno scambio ai rossoneri, mettendo sul piatto il cartellino di un trequartista puro come Francopiù un conguaglio in denaro.