DINAMO ZAGABRIA ATALANTA GASPERINI / Esordio peggiore non poteva esserci per l'Atalanta: la Dinamo Zagabria vince 4-0 e rovina l'esordio dei bergamaschi. Nel post gara il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha parlato a 'Sky': "Erano più bravi nel conquistare palla, nel contrastare, nel pressing, nella velocità: quando una squadra va più forte in tutti gli aspetti e ha anche qualità... hanno fatto una grande partita. Nel secondo tempo è stata più equilibrata, abbiamo avuto occasioni ma queste partite devono insegnare.

Inutile arrivare a questi livelli e non acquisire niente: siamo arrivati di colpo ad un livello altissimo, abbiamo avuto un impatto difficile, ma in queste situazioni bisogna imparare e mettere in pratica altrimenti è inutile arrivarci".

GRUPPO - "Ho detto quello che sto dicendo adesso. Ci è capitato di vincere partite, facendo anche bene, questa sera abbiamo trovato un avversario che ci ha fatto neri. Ora dobbiamo vedere quanto possiamo fare contro questi avversari. Non c'era mai successo di giocare una partita ufficiale con queste difficoltà".

DELUSIONE PIU' COCENTE - "A Bergamo sono partito con un 3-0 in venti minuti: questa sera è una partita dura da digerire, ma ci sta tutta. Potevamo fare un gol o due nel secondo tempo, ma la gara non è mai stata in discussione".