ATLETICO MADRID JUVENTUS RONALDO / Sfida continua tra Cristiano Ronaldo e i tifosi dell'Atletico Madrid: al Wanda Metropolitano il talento della Juventus è stato subissato di fischi ma non ha mancato di lanciare la sua sfida ai rivali.

Sguardi di sfida al pubblico e poi il gesto sul finale di gara destinato a far discutere come le 'huevos' dello scorso anno: dopo essere andato ad un passo dal gol del 3-2 con una splendida azione personale,si è rivolto al pubblico e ha fatto il gesto della paura, a sottolineare il silenzio calato nello stadio prima che la palla uscisse fuori dallo specchio della porta. Un nuovo gesto destinato a far discutere dopo il botta e risposta tra lo stesso portoghese e Simeone nel doppio confronto della scorsa stagione.