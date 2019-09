CHAMPIONS LEAGUE DINAMO ZAGABRIA ATALANTA MARINO / Felice per l'esordio in Champions League dell'Atalanta, Umberto Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'immediato prepartita: "E' un mmento storico per la nostra città e per la città di Bergamo.

Speriamo di onorare questa manifestazione - le parole del dirigente a 'Sky' - La squadra è matura, come ha detto il mister sa cosa fare in campo e ha preparato bene questa partita. La affrontiamo con grande serenità. La squadra è matura per affrontare la Champions League.? Abbiamo avuto un'esperienza insieme cinque o sei anni fa, aveva dimostrato già allora le sue grandi qualità. E' un grande allenatore. Gare a 'San Siro'? Atalanta è Bergamo e Bergamo è Atalanta. C'è grande entusiasmo, mi auguro di arrivare a superare i trentamila".