ATLETICO MADRID JUVENTUS NEDVED / Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, prima della gara contro l'Atletico Madrid ha parlato a 'Sky'. "La Champions ha un fascino particolare soprattutto per i nostri giocatori che sono di altissimo livello.

Ci aspettiamo una gara da Champions sapendo che a Firenze non siamo stati brillanti ma per tanti motivi: c'era un po' di stanchezza ma oggi saremo pronti".

DE LIGT - "Si sta impegnando molto, mi piace tanto: sta lavorando come si deve, diamogli tempo. Dispiace per l'infortunio di Chiellini che avrebbe potuto aiutarlo anche negli allenamenti: deve crescere in fretta, sono sicuro che lo farà".

DYBALA - "Ci sarà spazio anche per Dybala: è un grande giocatore, fa parte della nostra rosa, sono contento di lui, l'ho visto bene in allenamento, secondo me ci sarà spazio per lui".