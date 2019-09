DINAMO ZAGABRIA ATALANTA FORMAZIONI / Il grande giorno è arrivato. L'Atalanta a Zagabria fa il suo storico debutto in Champions League contro la Dinamo. Entusiasmo alle stelle per gli uomini di Gian Piero Gasperini che ha pochi dubbi di formazione e dovrebbe confermare quasi per intero l'undici visto a Genova domenica. L'unico cambio sarà a centrocampo, dove De Roon riprende il posto da titolare scalzando Pasalic.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA

Davanti,sta bene ma andrà in panchina. La Dinamo di Bjelica punta sui talentie la vecchia conoscenza della Serie A, l'attaccante

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac; Ademi, Moro; Hajrovic, Olmo, Orsic; Petkovic. All. Bjelica

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini