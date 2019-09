p>INTER MILAN STADIO SAN SIRO SALA / Giuseppe, sindaco di Milano, al margine dell’inaugurazione degli uffici di Sperlari in piazza Duomo è tornato sulla questione stadio tra, invitando di nuovo le due società a prendere in considerazione la possibilità di rivalorizzazione di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole riportate da 'Calcio&Finanza': “La mia posizione come sindaco e quindi della Giunta è che vogliamo sperare che si consideri anche l’ipotesi di recupero di San Siro. Qualora le società non fossero interessate, ascolteremo le loro ragioni. Nuovo stadio? Se le squadre legittimamente chiederanno un permesso per la costruzione del nuovo stadio, guarderemo la richiesta. Credo che la cosa importante sia tenere presente che, al di là dello stadio, c’è un tema di valorizzazione dei servizi dell’area che è intorno e certamente qualunque iniziativa deve tenere conto del verde. La vendita di San Siro non è assolutamente rilevante.San Siro oggi vale più o meno una settantina di milioni, quindi il punto di partenza è quello. Non mi spingerei nemmeno a dire che il nuovo stadio debba essere di nostra proprietà: troveremo la formula più adatta per non penalizzare il Comune che, ripeto, non ci vuole guadagnare“.