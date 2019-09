Serie A, classifica senza Var: Juve e Inter a pari punti

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del posticipo di stasera tra Torino e Lecce, torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che dà risalto allo strumento tecnologico introdotto per supportare gli arbitri. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Tantissimi gli episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto le immagini al monitor nella terza giornata: negli anticipi era stato annullato ingiustamente il gol del raddoppio di Mertens in Napoli-Sampdoria, mentre a Mariani era sfuggito lo schiaffo da rosso di De Paul a Candreva in Inter-Udinese. Nel lunch match tra Genoa e Atalanta non era stato sanzionato il fallo da rigore per il contatto tra i due Zapata, così come quello per la Lazio contro la Spal per il fallo di mano di Tomovic. Tolto invece il penalty alla Roma: non c'è fallo di Peluso su Kluivert.

Seria A, terza giornata: risultati e classifica senza Var

Ma la gara più condizionata dal Var è stata quella diretta datra Parma e Cagliari: annullato il gol di Bruno Alves e tolto il rigore per il fallo diai ducali, cancellata la rete di Joao Pedro per i sardi. Infine nel posticipo tra Verona e Milan: dall'espulsione di Stepinski alla doppietta tolta a

Fiorentina-Juventus 0-0

Napoli-Sampdoria 1-0

Inter-Udinese 1-0

Genoa-Atalanta 1-1

Brescia-Bologna 3-4

Parma-Cagliari 3-4

Spal-Lazio 2-0

Roma-Sassuolo 5-2

Verona-Milan 0-2

Torino-Lecce stasera

CLASSIFICA REALE: Inter punti 9, Bologna 7, Juventus 7, Torino* 6, Napoli 6, Atalanta 6, Milan 6, Roma 5, Lazio 4, Genoa 4, Verona 4, Cagliari 3, Udinese 3, Brescia 3, Spal 3, Sassuolo 3, Parma 3, Fiorentina 1, Lecce* 0, Sampdoria 0.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Bologna 7, Inter 7, Juventus 7, Torino* 6, Napoli 6, Milan 6, Genoa 5, Roma 5, Cagliari 4, Lazio 4, Verona 4, Atalanta 4, Udinese 3, Spal 3, Brescia 3, Sassuolo 3, Parma 3, Fiorentina 1, Lecce* 0, Sampdoria 0.

*Una partita in meno