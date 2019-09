BOLOGNA MIHAJLOVIC CORI / Un successo di cuore quello del Bologna che sotto 3-1 contro il Brescia riesce a ribaltare il risultato e vincere per 4-3. Merito anche della carica che Sinisa Mihajlovic ha saputo trasmettere nell'intervallo anche se a distanza, in quanto ricoverato in ospedale per le terapie contro la leucemia.

E il legame tra l'allenatore e la squadra è stato certificato questa sera al ritorno dei calciatori in città: il gruppo si è recato sotto l'ospedale e ha intonato cori per il proprio tecnico, come mostrato dasui social. Una testimonianza di unità ma anche un incoraggiamento, uno sprone per spingere Mihajlovic a vincere la sua partita, proprio come l'allenatore ha fatto questo pomeriggio con l'intervento a distanza a fine primo tempo.