PAGELLE TABELLINO ROMA SASSUOLO / La Roma vince la sua prima stagionale e lo fa all'Olimpico contro il Sassuolo di De Zerbi. Dopo aver chiuso la gara sul 4-0 già nel primo tempo, i giallorossi subiscono il ritorno della formazione neroverde, orchestrato da Berardi, autore di una doppietta. Di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert i gol per la formazione di Paulo Fonseca. Uno dei protagonisti indiscussi del match è stato poi Lorenzo Pellegrini, applauditissimo dai propri supporters al momento del cambio per i tre assist sfornati durante la gara. I tre punti conquistati oggi sono un toccasana per la formazione capitolina, che si porta a meno uno da Napoli e Atalanta e a 4 punti dall'Inter capolista.

ROMA

Pau Lopez 6 - Incolpevole in occasione della bella punizione di Berardi, l'estremo difensore spagnolo si rende protagonista di alcuni interventi con i piedi che fanno spaventare non poco i propri tifosi.

Florenzi 5,5 - Poco concentrato nel primo tempo, sbaglia le distanze con Mancini sul secondo gol neroverde. Meglio decisamente in fase offensiva. Dal 74' Spinazzola 6 - Svolge il suo compito.

Fazio 6,5 - Sicuro e roccioso in fase di copertura, il centrale argentino si disimpegna con ritrovata tranquillità con il pallone tra i piedi, sintomo di una fiducia in crescita.

Mancini 6 - Sbaglia qualcosa in occasione del palo colpito da Defrel e sul secondo gol di Berardi. Complessivamente va meglio nella ripresa ma deve ancora migliorare.

Kolarov 6,5 - Spinge come al solito lungo l'out di sinistra, sfornando un assist al bacio per Edin Dzeko. E' sempre fondamentale.

Cristante 7 - Comincia a trovarsi a proprio agio nel ruolo di mediano. E' bravo a sbloccare il risultato attraverso un gran colpo di testa. Il resto della gara lo gioca con mettendo in campo qualità e quantità.

Veretout 6,5 - Si vede poco in mezzo al campo ma il suo lavoro è preziosissimo per gli equilibri del gioco di Fonseca.

Mkhitaryan 7,5 - Un esordio migliore così era difficile da realizzare. Sembra un veterano e già perfettamente negli schemi di Fonseca. Corona la sua prima all'Olimpico segnando il terzo gol. What else?

Pellegrini 8 - Sigla tre assist, che sarebbero potuti diventare 4, qualora Dzeko non si fosse divorato il suo secondo gol. Prende gli applausi, meritati, dell'Olimpico. E' tra i migliori in mezzo al campo in termini di rendimento. Dal 84' Pastore 5 - Entra tra i fischi e si divora un gol già fatto, solo davanti alla porta.

Kluivert 7 - Schierato a sorpresa al posto di Zaniolo, l'olandese gioca una gara importante, riuscendo a entrare nel tabellino dei marcatori. Esce tra gli applausi. Dal 72' Zaniolo 6 - Entra con il piglio giusto, fornando un ottimo suggerimento sul quale Dzeko non riesce ad arrivare.

Dzeko 7 - E' sempre prezioso in fase di impostazione con le sue sponde. Il gol impreziosisce una già buona prestazione.

All. Fonseca 7 - La Roma dimostra ancora alcune lacune in difesa ma convince di più rispetto alle passate apparizioni. Quattro gol non sono mai facili da segnare.

SASSUOLO

Consigli 5 - Per poco non riesce a deviare fuori la porta il tap-in di Edin Dzeko con un grande riflesso.

Non irresistibile invece in occasione del gol di Mkhitaryan, sul quale avrebbe dovuto fare di più.

Marlon 4,5 - Disastroso come gli altri compagni di reparto, il difensore brasiliano si ritrova completamente in balìa delle incursioni giallorosse.

Chiriches 5 - Da uno con la sua esperienza ci si sarebbe aspettato sicuramente un contributo maggiore. Prova a fare quel che può ma oggi gli avversari sono imprendibili.

Ferrari 5 - Mal posizionato in diverse occasioni, non brilla quest'oggi.

Peluso 5,5 - Nonostante le sue doti di spinta, viene sollecitato a difendere l'out di sinistra dalle continue incursioni di Florenzi e Kluivert. Non riesce a imporsi. Dal 74' Muldor 5,5 - Entra ma non riesce a dare quel quin in più ai suoi.

Duncan 5,5 - Perde diversi duelli nella sua zona di campo, venendo fagocitato dagli avversari. Dal 84' Traore SV

Obiang 5 - Il peggiore della mediana neroverde. L'ex West Ham non riesce a trovare i ritmi

Locatelli 4,5 - Lavora poco in fase di interdizione, non riuscendo a dare il suo contrbuto in mezzo al campo. De Zerbi lo lascia negli spogliatoi nella ripresa, segnale di una netta bocciatura. Dal 46' Toljan 5,5 - Si vede poco.

Berardi 7 - Prova a fare qualcosa e a dare imprevedibilità alle ripartenze neroverdi ma si scontra spesso con i difensori capitolini. Nella ripresa si sblocca segnando due gol, inutili ai fini dell'assegnazione dei tre punti.

Caputo 6 - Praticamente impalpabile in avanti, subisce la fisicità di Fazio, bravo a farlo giocare spalle alla porta. Nella ripresa il suo contributo è prezioso in occasione del gol di Berardi.

Defrel 5,5 - Ha il merito di aver colpito il palo nel primo tempo sul momentaneo 1-0 per gli avversari. Successivamente è sparito anche lui dai radar.

All. De Zerbi 4 - Si schiera con un 3-4-3 inedito, lasciando troppo scoperta la propria difesa. Sotto di 3 reti prova a prendere qualche provvedimento, tornando a 4 in difesa ma ormai la frittata è fatta.

Arbitro: Chiffi 6 - Dirige bene una gara sostanzialmente corretta

ROMA-SASSUOLO 4-2

MARCATORI: 13' Cristante, 19' Dzeko, 22' Mkhitaryan, 33' Kluivert, 52' Berardi (S), 73' Berardi (S)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (74' Spinazzola), Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini (84' Pastore), Kluivert (72' Zaniolo); Dzeko.

A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Cetin, Jesus, Spinazzola, Diawara.

All. Paulo Fonseca



SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso (71' Muldor); Duncan (84' Traore), Obiang, Locatelli (46' Toljan); Berardi; Caputo, Defrel.

A disp.: Pegolo, Goldaniga, Tripaldelli, Boga, Gravillor, Mazzitelli, Magnanelli, Djuricic, Brignola, Raspadori, Bourabia.

All. Roberto De Zerbi

Ammoniti: Pellegrini (R), Obiang (S)

Espulsi: -



Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova

Assistenti: Peretti - Vivenzi

Quarto Ufficiale: Sacchi

VAR: Giacomelli

AVAR: Tolfo