INTER UDINESE CONTE SENSI / Basta un gol di Stefano Sensi per portare l'Inter in vetta solitaria (in attesa del Torino) in classifica. Gli uomini di Conte passano alla fine del primo tempo grazie al colpo di testa del centrocampista ex Sassuolo che si inserisce perfettamente, anticipa Becao e batte un ottimo Musso. Il nazionale azzurro si era visto negare proprio dall'argentino un gol a metà primo tempo con una grande parata.

Poco prima del gol nerazzurro l'episodio che cambia il match:reagisce aa seguito di un battibecco, tira uno schiaffo all'87 interista e l'arbitro, dopo consulto del Var, espelle l'argentino. Nella ripresa l'però non si scompone e ha la prima occasione del secondo tempo con Lasagna, ma Handanovic risponde presente. L'Inter ha poi diverse occasioni per raddoppiare, una su tutte con il neo-entrato, ma Musso è prodigioso. Alla fine il risultato non cambia più, gli uomini di Conte volano, almeno per due notti, in testa solitaria della classifica.

Inter-Udinese 1-0

Marcatori: Sensi al 44'

Espulso: De Paul al 35'