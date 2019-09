FIORENTINA JUVENTUS PRADE CHIESA/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato della sfida con la Juventus: "Vogliamo una crescita, di iniziare a trovare il nostro percorso anche se il primo allenamento con tutta la squadra Montella l’ha fatto ieri. Non è una giustificazione, ma abbiamo una buona squadra con grandi margini di sviluppo. Queste partite danno grandi stimoli, ma devono essere l’abitudine. Il modulo? Con la Juventus le formazioni lasciano il tempo che trovano, devi essere perfetto, avere sacrificio e mettere il mille per mille, sorprenderli nell’aggressione. Bisogna fare una partita impeccabile".

Pradè ha poi parlato della permanenza di Federico Chiesa: "Non ci sono frasi particolari, ma la grandissima voglia di tenerlo e fare ostare al centro del progetto e costruire qualcosa di importante. Lui lo sa e o ha capito, sono convinto che farà una grandissima stagione".

Infine, sulla sua posizione di direttore sportivo: "Ora ci sono le lezioni a Coverciano, ma il ruolo del ds non esiste più, c’è il responsabile dell’area tecnica. Chiuso il mercato deve dare certezze e identità a tutto il gruppo che lavora. Le vittorie nascono da tutti quanti, dal magazziniere al top player. Il compito è quello di motivare, migliorare le strutture, capire i calciatori e il budget, motivare l’allenatore, mettersi a tavolino per fare una lista di giocatori. Io cerco di dare me stesso, ma quando costruisci ci vuole del tempo e bisogna capire quali sono gli errori".