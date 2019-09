ROMA SASSUOLO FONSECA / Si riprende: dopo la pausa per le nazionali riparte la Serie A e la Roma ospita il Sassuolo alla ricerca del primo successo stagionale dopo il doppio pareggio contro Genoa e Lazio. Alla vigilia della sfida contro i neroverdi parla il tecnico portoghese Paulo Fonseca: Calciomercato.it segue le sue dichiarazioni.

SQUADRA - "Siamo stati 10 giorni senza nazionali: abbiamo lavorato su quello che volevamo, alcuni nazionali non hanno giocato. Saranno tutti a disposizione"

SMALLING - "Ha accusato un piccolo fastidio all'adduttore, niente di grave, ma abbiamo deciso di non correre rischi: vogliamo che sia al 100% e non all'80%. Avremo un ciclo di partite e abbiamo bisogno di tutti".

NOVITA' - "La squadra migliora giorno dopo giorno e sono fiducioso. Ci sarà qualcosa di diverso ma non svelo la nostra strategia".

INFORTUNI MUSCOLARI - "Non mi piace trovare alibi: si tratta di sei situazioni distinte. Under si è fatto male in Nazionale. Pastore non ha avuto un problema muscolare: ha una storia recente di diversi infortuni e abbiamo il dovere di gestire i calciatori a rischio e a Roma ce ne sono. Per Smalling non è un problema muscolare: ha avvertito un dolore e abbiamo deciso di correre rischi. Per Spinazzola è un caso che può succedere. I due casi che meritano di essere analizzati sono quelli di Zappacosta e Perotti con quest'ultimo che entra tra i calciatori a rischio. Lui si è fatto male durante la rifinitura in un momento che non comportava uno sforzo fisico e Zappacosta durante il riscaldamento. Poi possono entrare in gioco aspetti che possono riguardare l'aspetto psicologico: sono casi diversi che necessitano di un approfondimento. Sappiamo i precedenti sugli infortuni e insieme a tutto lo staff stiamo lavorando per evitare queste situazioni: ma è una situazione che non riguarda soltanto la Roma ma tutti i club, anche i più grandi europei. Stiamo sviluppando programmi rigorosi per prevenire certe situazioni. Stiamo gestendo il gruppo e alcuni giocatori più a rischio con la massima cautela e attenzione".

MKHITARYAN - "So che vi ho abituato male per la formazione, oggi non la svelo.

E' arrivato in ottime condizioni fisiche ed è a disposizione".

FASE RECUPERO - "Non so se il Sassuolo giocherà con la difesa a 4, De Zerbi cambia sistema. Abbiamo preparato la gara per diversi sistemi di gioco. Con la Lazio non mi è piaciuta la fase di pressing e recupero palla: voglio una squadra coraggiosa. Non voglio che la mia squadra ripeta questa prestazione".

ROMA DI FONSECA - "Come ho già detto, ho visto miglioramenti costanti da parte della squadra e sono ottimista per domani: vedremo miglioramenti per qualità di gioco e concetti. La squadra sta crescendo rispetto alle prime due partite in cui non sono mancate cose positive".

PELLEGRINI - "Può ricoprire bene diversi ruoli, non dirò dove giocherà domani: è intelligente, ha qualità, in tutti i ruoli capisce e sa cosa deve fare".

DE ZERBI - "E' un eccellente allenatore, coraggioso, gli piace tenere la palla. Quando una squadra propone possesso palla merita i miei complimenti. La Roma deve tenere di più la palla, stiamo lavorando su quello. Le squadre in Italia tendono ad essere più verticali, invece io voglio una squadra che sappia gestire meglio la palla. Lavoreremo su questo e continueremo a migliorare. Il campionato italiano ha caratteristiche specifiche che rendono difficile questo tipo di gioco ma è mia intenzione insistere su questa idea. Alle caratteristiche della Serie A bisogna adattarsi ma ci sono principi su cui non bisogna arretrare: serve un cambio di mentalità, far capire ai giocatori perché occorre tenere la palla. Bisogna trasmettere questo messaggio ai calciatori. E' un qualcosa sul quale dobbiamo lavorare per far cambiare il modo di stare in campo della squadra".

ZANIOLO - "Sono soddisfatto di lui, poi deve capire il gioco. Lavora molto bene in fase difensiva, aiuta sempre la squadra: è un processo normale, di crescita, continuerà a migliorare e su di lui riponiamo grande fiducia e speranza".

OBIETTIVI MERCATO - "Cercavamo un difensore centrale esperto ed è arrivato SMalling. Sono soddisfatto degli acquisti come Mkhitaryan e Kalinic che deve migliorare molto sul piano fisico: è un calciatore esperto che ci aiuterà. Gli ultimi arrivi mi lasciano soddisfatto e fiducioso".