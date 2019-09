p>INTER MILAN STADIO SAN SIRO / ''Noi siamo disponibili a cedere San Siro qualora si volesse considerare anche l’ipotesi San Siro'': le parole di Giuseppe, sindaco di Milano, rilasciate nella giornata di ieri sembrano non aver cambiato le carte in tavola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', Inter e Milan rimangono fedeli all'idea di voler abbandonare lo storico impianto sportivo per crearne uno tutto nuovo di zecca. La possibilità di comprare San Siro è da considerare inmpossibile per due motivi: significherebbe non poter usufruire del piano complessivo di costruzione dell’intero quartiere dove c’è il core business del progetto e perché i lavori di ristrutturazione, utili per la riqualificazione dell’impianto, ne impedirebbero l’utilizzo per un periodo di tempo troppo lungo.

Sono previsti due incontri nella prossima settimana che si concluderà poi sabato proprio con il derby a San Siro tra Milan e Inter: il primo all’inizio della settimana con il consiglio comunale e l’altro, pubblico, il 24 settembre per illustrare alla città il progetto.