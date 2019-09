JUVENTUS MANDZUKIC / C'è il calciomercato dietro la mancata convocazione di Mario Mandzukic in vista di Fiorentina-Juventus. L'attaccante croato, dopo un'estate al centro delle voci, è finito ai margini del progetto tecnico bianconero e nelle prossime ore potrebbe consumarsi il suo addio alla 'Vecchia Signora'.

Come vi abbiamo raccontato, per l'ex Atletico Madrid e Bayern Monaco è saltata l'ipotesi Al-Gharafa ma non mancano altre soluzioni per il giocatore che sta valutando proposte estere.

Secondo 'Sky', in particolare, Mandzukic avrebbe altre offerta dal Qatar e soprattutto da un importante club della MLS statunitense: si tratta del Los Angeles FC, piombato con decisione su di lui e deciso a portare avanti le trattative in modo concreto tanto che nel giro di un paio di giorni potrebbe definirsi il trasferimento.