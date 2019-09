MILAN CONFERENZA STAMPA REBIC / A casa Milan si presenta l'ultimo acquisto messo a segno nel calciomercato estivo. Ante Rebic, arrivato a Milanello nelle ultime ore di mercato dall'Eintracht Francoforte, interviene in conferenza stampa.

NUOVA AVVENTURA AL MILAN - "Ringrazio tutti per essere qua, è un sogno per me. Spero che sarà una bella stagione! Compleanno per il derby? Farò 26 anni e vorrei che il Milan vinca, l'importante è quello, no la mia prestazione. Cosa vi siete detti con Boban? Conosco la storia del Milan, ci siamo detti solo che devo giocare bene. Momento migliore per arrivare in rossonero? La mia prima avventura in Italia ero molto giovane, ora mi sento molto cresciuto calcisticamente. Verona? Io mi sento bene, mi sento pronto. Ho giocato in Nazionale e anche allìEintracht, quindi mi sento pronto, anche se poi deciderà il mister.

? Sono un tipo combattivo e penso che qui potrò diventare ancora più bravo. Mi sento maturo per questa esperienza".

OSSO DURO - "All'Eintracht ero come un osso, sentirmi forte penso possa aiutarmi. Mi sento pronto. Cattiveria agonistica? All'Eintracht c'era un tridente con caratteristiche diverse e così sarà al Milan"

INTER - "Io non ho parlato con l'Inter, al massimo è stato il mio agente a farlo ma io non ne so nulla. Quando è arrivato il Milan io non ci ho pensato più di un secondo, ho chiamato papà, e ho scelto i rossoneri!"

NUMERO 18 - "Volevo il quattro ma era occupato, il 18 è un numero che uso anche in Nazionale. Primo gol? Non sarò molto entusiasta, passerà inosservato".

GIAMPAOLO - "Ho sentito parla di lui ma non lo conoscevo e in questi giorni ho capito che chi parlava bene di lui aveva ragione"

RUOLO - "Io ero abituato con il 4-3-3 e poi ho giocato da seconda punta ma molto dipende dall'allenatore"