MILAN CASTILLEJO REBIC LEAO / Samu Castillejo non ne ha voluto sapere di lasciare il Milan questa estate. L'attaccante spagnolo sia nelle amichevoli che in Serie A è stato schierato titolare da Marco Giampaolo. Il tecnico - come ha sempre ribadito - ha preferito puntare sui calciatori che hanno lavorato di più con lui: l'essere in ritiro fin dal primo giorno ha dunque favorito l'ex Villarreal, che contro il Verona dovrebbe giocare ancora una volta titolare.

Gli impegni con le Nazionali, infatti, non hanno aiutato la concorrenza. Siachepartiranno dalla panchina - salvo clamorosi colpi di scena: Castillejo avrà così un'ulteriore possibilità per convincere sia la società che i tifosi. Più passa il tempo, infatti, più saranno le possibilità di vedere in campo i nuovi acquisti nel suo ruolo (e in parte anche). Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Per lo spagnolo, dunque, il tempo è veramente scaduto: se non dovesse convincere, l'addio nel 2020 sarebbe stavolta davvero inevitabile