BRESCIA BOLOGNA STADIO / Ancora nessuna decisione per lo stadio Rigamonti: Brescia-Bologna, debutto casalingo delle Rondinelle, è in programma domenica ma a due giorni dal match non si sa ancora se e quanti tifosi potranno assistere al match.

Il problema è legato ai lavori di adeguamento dell'impianto, gli stessi che hanno obbligato la squadra dia giocare le prime due gare in trasferta. Oggi si riunirà la Commissione pubblico spettacolo che deciderà sull'agibilità del Rigamonti per domenica dopo due sopralluoghi e un tavolo in Prefettura: al vaglio tutte le ipotesi, anche se dovrebbe essere esclusa la disputa della gara a porte chiuse. Possibile però una chiusura di una parte dello stadio, in particolare la parte dedicata ai tifosi ospiti, rimandando l'agibilità per tale settore alla prossima gara.